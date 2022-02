CBS: Covid wichtichste oarsaak lêste oerstjerteweach

Nettsjinsteande de ferromming fan it thúswurkadvys, freget it kabinet wurkjouwers "expliciet ruimte te scheppen voor de wens van vele thuiswerkers om (deels) thuis te kunnen blijven werken". Wurkjouwers moatte dêrneist rekken hâlde mei "kwetsbare werkenden en hun naasten" en moatte de basismaatregels neilibjen bliuwe: it kantoar moat goed fentilearre wurde en wurknimmers moatte thús bliuwe by klachten.

It nije advys is om maksimaal de helte fan de wurktiid op it wurk troch te bringen. "Dat betekent: blijf thuiswerken als het kan, en ga naar kantoor voor maximaal de helft van de werktijd", ferdúdliket soarchminister Ernst Kuipers yn in brief oan de Keamer. Hy drukt wurkjouwers en meiwurkers op it hert "om nu duurzame afspraken te maken over een passende verdeling tussen werk op locatie en thuis".

Fan wurknimmers wurdt frege dat sy "ook oog hebben voor het algemeen belang", sa as it foarkommen fan drokte yn it iepenbier ferfier yn de spits. Dêrneist moat foarkaam wurde dat de wurkflier oerfol rekket en moatte bedriuwen "het welzijn van werkenden" yn de gaten hâlde. Kuipers seit mei klam dat it hâlden fan 1,5 meter ôfstân noch hieltyd advisearre wurdt, ek as de 1,5 meter as regel ferfalt fan 25 febrewaris ôf.