Tal Fryske studinten oan RUG Campus Fryslân yn Ljouwert falt ôf

Fan it troch Provinsjale Steaten oprjochte stúdzjefûns foar studinten út Fryslân oan Campus Fryslân wurdt no mar amper gebrûk makke, seit deputearre Friso Douwstra. "It ofrûne jier hawwe mar fiif Fryske studinten har ynskreaun by Campus Fryslân. As Deputearre Steaten binne we fansels wiis mei alle studinten op Campus Fryslân, wêr't se ek weikomme, mar fiif ynskriuwingen út Fryslân fyn ik te min."

De provinsje is fierder posityf oer de ûntwikkeling fan Campus Fryslân fan de Ryksuniversiteit Grins, hielendal no't de stúdzje Global Responsability & Leadership útroppen is ta bêste bacheloroplieding fan Nederlân.

Doelstelling net helle

Oan de campus studearje no sa'n 382 studinten út binnen- en bûtenlân. Dat is minder as de oarspronklike doelstelling fan 800 oant 1.000 studinten, mar neffens deputearre Douwstra giet it wol de goeie kant op. Hy hopet op mear ynskriuwingen yn it nije stúdzjejier. "It tal studinten út Fryslân mei ek wol wat heger."

Douwstra wol de kommende tiid besjen oft it besteande stúdzjefûns ek oanpast wurde moat, "want it is net bedoeld om it jild op de bank stean te litten."