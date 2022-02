Koade giel fanwegen stoarm Dudley: "Pear rûge dagen"

Dudley lûkt woansdei en tongersdei oer Nederlân. Woansdei begjint noch frij rêstich, mar letter op de dei wurdt de wyn krêftich oant hurd en stoarmeftich.

Yn it begjin fan de jûns binne der wynstjitten mooglik fan 75 oant 90 kilometer yn 'e oere, by buien en oan de kust sa'n 100 kilometer yn 'e oere.

"Net al te bêst sliepe"

"Jûn en fannacht wurdt it yn it Waadgebiet folle stoarm", seit Paulusma. "Dan komme der wynstjitten yn krêft 10, miskien 11. Op it fêstelân giet it om krêft 9 of 10. Dat is tige, tige rûch. Benammen dy wynstjitten sille opfalle. It wurdt in rûge nacht en in protte minsken sille net al te bêst sliepe."

It swiertepunt leit neffens Paulusma letter yn de nacht en tongersdeitemoarn. "Dan binne der noch altyd wynstjitten yn krêft 10 of 11 yn it Waadgebiet. Letter op de dei nimt dat wat ôf, al bliuwt it hurd waaien."

Freed wer

Freed oerdei liket it wat rêstiger te wurden, mar letter lûkt de wyn opnij oan. "Dan nimt it wer ta oant stoarmeftich of stoarmwaar. Krêft 10, 11 of miskien sels 12 yn it Waadgebiet."