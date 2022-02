Beslút gasopslach falt ferkeard yn Muntsjesyl: "Er zijn al bewoners met schade"

Yn it brief oan de Twadde Keamer lit Vijlbrief witte dat hy ûnder betingsten ynstimt mei de gasopslach. Neffens it Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en oare adviseurs kin Gryptsjerk op in feilige wize ynset wurde as opslachlokaasje foar 'leechkaloarysk' gas.

Foar de simmer komt de steatssekretaris mei in foarstel werom by de Keamer, ûnder mear oer de omkearde bewiislêst by skea.

"Kortere lijntjes"

As der dan dochs gas opslein wurde moat by Grijpskerk, dan moat eventuele skea rap en folslein fergoede wurde, fynt Pleatslik Belang Muntsjesyl. "Dat je niet maanden of jaren onderweg bent om het vergoed te krijgen", fynt Agema. "Dat er kortere lijntjes zijn, en dat er ook eens geld wordt geïnvesteerd in dit gebied. Investeert de opbrengsten nu eens eerlijk in de regio."