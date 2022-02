Operaasje Fryske Flagge: Sikke Couperus genietet fan de stilte yn Noard-Italië

Sikke Couperus hat it meast fan syn libben yn Toppenhuzen trochbrocht, mar wennet no al jierren yn it noarden fan Italië. Mei syn Italiaanske frou Cristina Raselli hat er in bêd en brochje yn Capriglio, dat sa'n 30 kilometer eastlik fan Turijn leit.

Earst nei Ibiza

Mar earst hat er in pear jier op Ibiza wenne, dêr't er telâne kaam fia syn buorfrou. Dy woe leaver net allinnich op fakânsje en frege oan Sikke oft er mei woe. In dei letter boekten se tickets en dyselde wike sieten se yn it fleantúch nei it Spaanske eilân. Se wienen noch net thús of hy gie der alwer hinne. "We ha lekker op fakânsje west en trije dagen nei't we weromkommen binne, waard ik opbelle: 'ik wit in caravan te stean'. Dat wie op in tiisdei en sneons wenne ik op Ibiza. Dat koe doe noch", fertelt Couperus.

Hoe't er dan yn Italië bedarre is? "Ibiza wie eins te waarm foar my, it seewetter wie 29 graden yn augustus", seit Couperus. "Ik wie dêr allinnich en doe ha ik my ynskreaun op in ynternasjonale datingsite." Sa is er yn kontakt kaam mei syn Italiaanske frou. "Sy siet yn Turijn en trije wike letter wenne ik yn Italië." Se binne no al sechtjin jier gelokkich mei-elkoar.