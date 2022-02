Terwispel freget provinsje om treinstasjon, mar lûkt fersyk letter wer yn

Yn it brief freget it bestjoer fan Pleatslik Belang de provinsje Fryslân om in eigen treinstasjon Terwispel by de op- en ôfritten fan de A7 as de spoarline fan Lelystêd nei Grins oer It Hearrenfean en Drachten oanlein wurdt. "Wij gaan er van uit dat er niet alleen snelle treinen tussen de grote kernen gaan rijden, maar eveneens treinen met tussenstops in de kleinere kernen", stiet yn it brief.

Yn Terwispel en ek yn it bestjoer fan Pleatslik Belang ûntstiet lykwols safolle reboelje oer it fersyk om in treinstasjon, dat it fersyk fjouwer dagen letter wer ynlutsen wurdt yn in twadde brief oan de provinsje. "Inmiddels staat de meerderheid van het bestuur hier niet meer achter", skriuwt it bestjoer. "Wij verzoeken u daarom dringend om ons verzoek als zodanig niet in behandeling te nemen."