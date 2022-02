Ofslútdyk yn beide rjochtingen ticht troch steuring by Stevinslûzen

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie meldt dat de brêge oer de Stevinslûzen (yn de sneldyk A7) "in storing staat". Dêrtroch binne beide rjochtingen ôfsletten. In monteur is te help roppen. Ferkear kin omride fia Flevolân oer de A6.

De ANWB wit noch net hoelang't de steuring duorje sil.