Oardel meter en mûlkapkesplicht wurde takom wike loslitten

Neffens Kuipers binne der ferrommingen ferantwurde, omdat de sikehûssifers sawat stabyl binne nettsjinsteande de hege besmettingssifers. "We lijken nu op of net over de piek heen te zijn", seit de minister.

"We kunnen niet zonder de zorg, maar we kunnen ook niet zonder elkaar", seit Kuipers. "Alles gaat dus weer open. Niet in één keer, maar in stappen. Dat zijn grote stappen."

Rommere slutingstiid hoareka

Ien fan de maatregels is dat de hoareka fan freed ôf iepenbliuwe mei oant 01.00 oere. De slutingstiid is no noch om 22.00 oere. In wike letter wurdt der neffens Kuipers noch mear ferromme. "Op 25 februari gaan we terug naar de normale sluitingstijden, zoals we die voor corona ook hadden."

De coronapas wurdt net ynfierd, mar Testen voor Toegang bliuwt ferplichte by eveneminten mei mear as 500 minsken. Klassen en kolleezjesealen yn it heger beropsûnderwiis meie wer fol.

Mûlkapkes en oardel meter

De mûlkapkesplicht en de oardelmeterregel gean der ek ôf. Dy wurde omset yn in driuwend advys. Allinnich yn it iepenbier ferfier en op de lofthavens sil de mûlkapkesplicht noch jilde.

Op 15 maart sil it kabinet opnij sjen nei dizze coronamaatregels.