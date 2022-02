Schulting giet foar fjirde medalje, De Vries makket olympysk debút

Dit wurde De Vries har lêste Spelen. Moandei krige se te hearren dat se in startplak krijt op de 1.500 meter. "It is hartstikke bysûnder dat ik op de lêste dei fan de Spelen myn debút meitsje."

Se hat gjin idee wat mooglik is. "In medalje is fansels wol it doel, mar ast sjochst nei wat ik dit seizoen riden ha, dan tink ik dat it de B-finale is dêr't ik thús hear."

Manlju yn B-finale

De shorttrackmanlju komme ek noch ien lêste kear yn aksje yn Peking. Net yn de A-finale op de relay, mar teloarstellend yn de B-finale. De Nederlânske ploech - mei trije Friezen - lei yn de heale finale lang op kop, mar waard yn it lêste rûntsje noch ynhelle troch Súd-Koreä en Ruslân.

Om 13.32 oere nimt Nederlân it yn de B-finale op tsjin Japan en Hongarije.