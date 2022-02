De Skalm spant koart pleit oan: debat stiet faai

De griffy fan de gemeente Ljouwert hat útsykje litten oft dizze opnamen wol brûkt wurde meie yn in polityk debat. Neffens juristen is dat net it gefal, omdat it giet om skeining fan privacy. Dêrom hawwe de griffy en boargemaster Buma riedsleden 'strang advisearre' om de opnamen net te beharkjen en te beneamen yn in iepenbiere gearkomste, lit in wurdfierder fan de gemeente witte.

Wurdt dat dochs dien, dan makket de gemeente melding by de Autoriteit Persoonsgegevens. Dy melding is al makke oangeande de hjoeddeistige situaasje.

"Wy skeine de privacy net"

It eardere bestjoer fan De Skalm seit it dêr net mei iens te wêzen. " Wy skeine gjin privacy. De opnamen wiene bedoeld foar ús notulen, en neffens de wet mei dat ", seit Bijlsma. Hy lit tiisdei ek witte dat it âlde bestjoer fan De Skalm drok dwaande is mei it opstellen fan in brief nei de gemeente mei dêryn de oankundiging fan in koart pleit.

FNP, Lijst 058 en ChristenUnie ferwachtsje no dat it debat fan woansdei net trochgean kin, mar hakken woansdei de knoop troch. "As in ûnderwerp ûnder de rjochter is, fiere we dêr gjin debat oer", seit Otto van der Galiën fan Lijst 058.

Ek moreel aspekt spilet rol

Riedsleden wolle graach yn debat oer De Skalm, mar se wolle earst ek seker witte oft se de lûdsopnamen wol of net beharkje meie. Oars oerwaget FNP net nei it debat te gean.

"Dat moat yn it foar wol helder wêze", seit Jan-Willem Tuininga fan FNP. "Je moatte yn it foar witte watfoar ynformaasje wol en net mei in debat tastien is." Oant dy tiid harket Tuininga net nei de opnamen, seit er. Al ferwachtet hy yntusken wol te witten wat der op stiet, troch syn netwurk yn Stiens.

Ofsjoen fan it juridyske aspekt, spilet ek it morele aspekt in rol by riedsleden. Meie je opnamen brûke wylst petearpartners fan neat wisten? "Ja, wolle we dit wol mei ús allen?", freget Tuininga him lûdop ôf.

"Mar it is fansels wol sa dat der op dy opnamen miskien beloften of útspraken te hearren binne, dy 't net wier makke binne", ferfolget Tuininga. "En ik kin my goed foarstelle dat ast net heard wurdst en tinkst datst in punt hast, datst dit dan ynset."

'Skandalich'

Wat Frits Rijpma fan ChristenUnie is it helder: "Wy sizze: brûk de opnamen net. Net ast de petearpartners net sein hast datst opnimme giest en it dan sa iepenbierje silst. Ik fyn dat skandalich en moreel ferwerplik."

Dêrnjonken seit Rijpma: "Hoe goed it âlde bestjoer ek wie, de hurdhertigens fan dit ôfskied tsjinnet de saak net. En it giet der just om dat Stiens in brûzjend doarpshûs krijt."