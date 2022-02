Fryske coach Kanadeeske reedrydsters oer gouden medalje: "It bêste team hat wûn"

"It is ûnwerklik", seit Eldering. "It moat altyd mar barre. It is sa moai as it dan echt útkomt, it is geweldich."

"In the pocket"

Kanada wûn de finale, mei troch in fal fan ien fan de rydsters fan tsjinstanner Japan yn de lêste bocht. "Ik stie oan de ein fan de bocht. Ik seach har in bytsje wankeljen en doe hearde ik it publyk: 'oeh'. Doe tocht ik: yes, in the pocket", laket de coach.

Eldering wie oertsjûge fan de krêft fan it Kanadeeske team. "Ik tink dat we it ek wûn hienen as se net fallen wie. Dêr bin ik wis fan."

Minne prestaasje Nederlân

Dêr't Kanada sukses hie, kinne je dat fan Nederlân net sizze, fynt Eldering. "Op papier wie Nederlân it bêste team, mar ast it net goed managet, dan winne se it net." De Nederlânske froulju pakten in brûnzen medalje.

Eldering wit noch net wat hy no dwaan sil. Der binne noch gjin kontraktbesprekkings west. Ik soe wol bliuwe wolle, ik ha it fantastysk nei myn sin."