Sulveren Jan Ykema: "Myn pikstart wie eins in falske start"

Sven Kramer komt op dizze Winterspelen noch ien kear yn aksje op de massastart, mar op dat ûnderdiel hat hy normaal sprutsen gjin kâns op earemetaal. Mei in njoggende plak op de 5 kilometer en in fjirde plak op de ploege-efterfolging binne de Winterspelen foar Kramer útrûn op in teloarstelling. Dat is in hurd gelach foar de meast suksesfolle Nederlânske man op de Olympyske Spelen.

Gjin topsportmentaliteit

Neffens Andor Faber is it terjochte dat Kramer op de Spelen stiet. "Hy nimt no ôfskie op it grutste sportevenemint dat der is, dat hat hy sels fertsjinne."

Wybren de Boer is it dêrmei net mei iens: "Syn prestaasjes passe net binnen de topsportmentaliteit. Je geane net nei de Spelen as in soarte fan ôfskiedronde."