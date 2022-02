HEA! Fjouwer kear ferkearing:

De earste tút wie yn 1963, mar it rekke wer út. Dat barde noch twa kear. It rekke ek wer oan en goed 55 jier nei dy earste tút stapte it pear yn it houliksboatsje.

Hendrik en Thea binne tige ferskillend. Sy gean hielendal op yn harren eigen passys. Hy as keunstner, sy as kok. Dochs fine se elkoar altyd wer. En in fyfde kear ferkearing? Dy moat der mar net komme, want Hendrik en Thea fiele har yntusken hielendal thús byinoar.