SP en 50PLUS oer ferkeap stroom Wynpark: "Doelstelling duorsum Fryslân yn gefaar"

De doelstelling fan dit fûns is om in bydrage te leverjen oan it duorsumer meitsjen fan Fryslân. De partijen wolle dêrom witte oft Fryske ynwenners ek al in oanbod krigen hawwe foar enerzjy út Wynpark Fryslân.

Grutste ôfnimmer

It bedriuw dêr't it om giet, Chemelot by Geleen, draait sûnt jannewaris foar in part op griene stroom fan Wynpark Fryslân yn de Iselmar. Chemelot hat mei Eneco in kontrakt sletten foar 350 gigawatt it jier en is dêrmei fuortendaalks de grutste ôfnimmer fan Wynpark Fryslân.

It komt der yn 'e praktyk op del dat 21 fan de 89 wynturbinen fan it wynpark mei in opsteld fermogen fan 90 megawatt de kommende 15 jier eksklusyf foar Chemelot draaie sille. Ien en oar is fêstlein yn in saneamde 'Power Purchase Agreement'.

Njonken de SP en 50+ binne ek GrienLinks en de Partij voor de Dieren tige kritysk oer it leverjen fan stroom fan Wynpark Fryslân oan Chemelot.