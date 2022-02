'Reedrydbûn moat mei takomstplan komme foar ploege-efterfolging'

"We ha alles jûn, rieden better as twa dagen lyn en mear as ien team, mar Kanada en Japan wienen gewoan better", sei Antoinette de Jong.

Dy twa lannen wienen folle rapper as de Nederlanners. "Sy ride hielendal yn elkoars slach en better op elkoar ynspile", seit De Jong. "Dochs bin ik grutsk op it brûns."

'It sit goed'

De Jong ried de kwart- en de heale finale noch, mar waard yn de striid om it brûns ferfongen troch Marijke Groenewoud. "Ik hie dit net misse wold", seit de Hallumse dy't har earste olympyske medalje te pakken hat. "Hjoed ha we sjen litten dat it goed sit."