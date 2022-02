Nederlân stelt teloar op ploege-efterfolging: "De tank is leech"

Dat Nederlân sûnder medalje nei hûs giet, is in grutte teloarstelling. Hielendal as je sjogge nei de resultaten op it EK, net al te lang lyn. Doe pakte Nederlân noch goud, foar Noarwegen. Dat lêste lân is no olympysk kampioen wurden.

Alle trije minder

"De oare lannen meitsje in behoarlike stap en it slagget ús net om de line troch te lûken. We meitsje net in soad flaters, mar we binne alle trije wat minder. Dat kin op de Spelen net."