Jûn parsekonferinsje: measte maatregels fan tafel

It is foar it earst dat premier Mark Rutte net by de parsekonferinsje is. De plannen om wat te feroarjen oan de opset fan de parsekonferinsjes wie der al langer, omdat de urginsje minder grut is as earst. Boppedat is Rutte jûn yn de Earste Keamer by it debat oer de regearingsferklearring.

De ferwachting is dat Kuipers oankundiget dat de slutingstiid yn de hoareka fan freed ôf 1.00 oere nachts wurdt. In wike letter jilde de reguliere slutingstiden wer.

Tagongsbewiis fan tafel

It coronatagongsbewiis giet yn in soad gefallen ek fan tafel. By it reizgjen nei it bûtenlân kin dat noch wol nedich wêze, omdat oare lannen dat wolle.

Fan 25 febrewaris ôf jildt it 1G-systeem by festivals en eveneminten mei in soad minsken. Dat betsjut dat minsken dan in negative test sjen litte moatte.