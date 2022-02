Froulju moatte it dwaan mei brûns op ploege-efterfolging, manlju fjirde

Kramer-en-dy hienen har as fjirde en lêste pleatst foar de heale finale, Noarwegen as earste. De start fan Nederlân wie better as twa dagen lyn en yn de begjinfaze ûntrûnen de twa ploegen elkoar hast neat. Dat hie der ek mei te krijen dat Noarwegen minder rap wie as yn de kwartfinale.

Bosker kin tempo Noarwegen net folgje

Mar yn de rûntsjes mei Marcel Bosker op kop rûn de tiid fan Nederlân rap op, wylst Noarwegen konstanter wie. Patrick Roest, de lêste kopman by Nederlân, koe it ferskil net mear goedmeitsje.

Ek Amearika wie folle sterker as de Nederlânske ploech. Kramer, Roest en Bosker makken in folle mindere yndruk as de ploech fan de Feriene Steaten. It ferskil wie oan de eion fan de race 2,82 sekonden (3.38,81 om 3.41,62). De manlju moasten it dêrom dwaan mei in teloarstellend fjirde plak.

It goud gong yn in iensidige finale nei Noarwegen. Dy fersloegen de ferrassend sterke Russen.