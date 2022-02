Brûns heechst helbere foar Nederlânske efterfolgingsploegen

Der is de lêste tiid in soad sein en skreaun oer de frouljusploech, besteande út Irene Schouten en de Friezinnen Ireen Wüst en Antoinette de Jong. It soe gjin team wêze. Troch de froulju sels wurdt dat tsjinsprutsen, mar de resultaten falle wol ôf. De Nederlanners pleatsten har as tredde foar de heale finale: Kanada en Japan wienen folle rapper.

Yn de heale finale gong it net folle better: nei in rappe start lei Nederlân noch even op foarsprong, mar dat duorre net lang. Kanada pakte de lieding en boude it ferskil allinnich mar út.

Ploech fan Eldering nei finale

De tiid fan Nederlân wie mei 2.55,93 wol rapper as yn de kwartfinale, mar it wie net genôch om fan Kanada te winnen. De ploech fan de Fryske coach Remmelt Eldering nimt it yn de finale op tsjin Japan.

Nederlân kin noch wol it brûns pakke. Dan moatte Wüst, De Jong en Schouten om 9.22 oere ôfrekkenje mei Ruslân.