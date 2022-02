Kabinet akkoord met versoepelingen | Landelijk 53.548 nieuwe coronabesmettingen

Minister Kuipers (Volksgezondheid) geeft een persconferentie over de versoepelingen van de coronamaatregelen: waarschijnlijk gaat Nederland per 25 februari grotendeels open. De persconferentie is vanaf 19.00 uur live te volgen op Omropfryslan.nl en in de Omrop-app.

Het is voor het eerst dat premier Rutte niet bij de coronapersconferentie aanwezig is. Hij is bij het debat over de regeringsverklaring in de Eerste Kamer.