Kabinet ferrommet coronamaatregels | Lanlik 53.548 nije coronabesmettingen

By in meldpunt fan it fakbûn FNV hawwe harren oant no ta mear as 4000 soarchprofessionals oantsjinne dy't lange tiid lêst hawwe fan klachten nei in coronabesmetting. It bûn trunet der by de polityk op oan om gau maatregels te nimmen om ynkommensferlies foar in part fan dizze minsken te kompensearjen.

"De tijd dringt voor deze mensen, die geheel of gedeeltelijk dreigen te worden afgekeurd en nu al te maken hebben met fors inkomensverlies", skriuwt vicefoarsitter Kitty Jong oan de Twadde Keamer.

"Verantwoordelijkheid van het kabinet"

Jong sjocht in ferbân tusken coronagefallen en de bemoeienis fan it ministearje fan Folkssûnens mei de advizen fan it OMT. Minister Kuipers fynt net dat de "verduidelijke vragen" fan amtners de ûnôfhinklikens fan it OMT oantaaste hawwe.

FNV sjocht dat oars. "Dat is ongehoord. De verantwoordelijkheid van het kabinet voor gezondheid en inkomensverlies van zorgprofessionals is simpelweg niet meer te ontkennen. Er moet iets gebeuren."

Nieuwsuur melde ferline wike dat kommentaar fan amtners derta laat hat dat teksten fan it OMT oanpast wurden binne. Oer it ôfrieden fan mûlkapkes foar it personiel yn de âlderesoarch, fanwegen in tekoart deroan, sei in amtner bygelyks dat it "nog wel een tandje scherper" koe.