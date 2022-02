Kabinet akkoart mei ferrommingen | Lanlik 53.548 nije coronabesmettingen

It kabinet is 'posityf' oer de stân fan it firus. Dat sei minister Ernst Kuipers fan Folkssûnens tiisdei nei in oerlis dêr't definityf besletten is hokker ferrommingen tiisdeitejûn oankundige wurde yn de coronaparsekonferinsje. "Positief tegen de achtergrond van een ontzettend hoog aantal besmettingen en gelukkig naar verhouding een lage druk op de zorg", seit Kuipers.

Maatregels bliuwe wichtich

Kuipers woe noch net kwyt wat der krekt besletten is by it oerlis. Wol sei hy dat hy ûnderstreekje sil dat der noch hieltyd maatregels fan krêft bliuwe en dat it wichtich is dat dy ek neilibbe wurde. Hy doelde dêrmei op it dragen fan mûlkapkes as minsken ticht byinoar sitte, geregeld hannen waskje en thúsbliuwe by klachten. It Outbreak Management Team hat dat yn it advys dêr 't it coronabelied mei op basearre wurdt ek oanret. "Daarom hier mijn terugkerende boodschap, tot vervelens toe. Blijf voorzichtig."