Coronanijs 15 febrewaris: kabinet ferrommet grut part fan de coronamaatregels

In part fan de minsken mei in beheining of groanyske oandwaning fielt him "buitenspel gezet" troch it beslút fan it kabinet om de coronamaatregels te ferromjen. Dat seit direkteur Illya Soffer fan it netwurk foar minsken mei in beheining of groanyske sykte Ieder(in).

De organisaasje freget mear omtinken foar minsken mei in kwetsbere sûnens. Sy rinne nammentlik noch hieltyd risiko om bot siik te wurden, sûnensskea of in tebekgong fan harren kondysje troch in coronabesmetting, ek as se faksinearre binne, seit Soffer. Ieder(in) wol dat it kabinet mear docht om minsken mei in beheining of groanyske sykte te beskermjen.

By it netwurk binne 238 belangeorganisaasjes en pasjinteferieningen oansletten.