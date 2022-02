Bytsje mear stipe foar coronabelied

Minister Kuipers (Folkssûnens) jout jûn in parsekonferinsje oer de ferrommingen fan de coronamaatregels. Nei alle gedachten giet Nederlân per 25 febrewaris foar in grut part iepen. De parsekonferinsje is fan 19.00 oere ôf live te folgjen op Omropfryslan.nl en yn de Omrop-app.

It is foar it earst dat premier Rutte net by de coronaperskonferinsje oanwêzich is. Hy is by it debat oer de regearingsferklearring yn de Earste Keamer.