Persoan omkaam by stekynsidint op De Lemmer, twa fertochten oanholden

It ynsidint wie oan de Sluisweg. Doe't de plysje nei de melding op it plak fan it ynsidint kaam, wie it slachtoffer swierferwûne. Help kaam te let.

De plysje hold de 36-jierrige fertochte fan De Lemmer letter yn de moarn op de Polderdyk. By him wie ek in frou. De plysje hat ek har oanholden.

De plysje docht forinsysk ûndersyk en is noch hieltyd op syk nei tsjûgen.