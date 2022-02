Gearwurking kultuer, sport, natuer en lânbou moat toeristen nei Fryslân lokje

Yn de coronatiid wie it op guon plakken somtiden fierstente drok. Jean-Paul Rek fan Steatsboskbehear tinkt dat sprieding fan grut belang is. Dus net alles op deselde dei it fjild yn en net elkenien op itselde plak. Neffens him kin de tagonklikheid op guon plakken no in stik ferbettere wurde.

Net foar alle boeren

Buorkerijcampings en -winkels binne sa stadichoan by in soad boerebedriuwen te finen. Net alle boeren sitte lykwols op toeristen te wachtsjen, seit biologysk túnker Jan Bruinsma. Hy is der sels noch net mei dwaande. Bruinsma sjocht wol mooglikheden, mar "it moat wol by jo passe".