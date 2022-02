Alden boeke sukses nei lange striid: gemeente lûkt sloopplan Snitser gymseal yn

Tagelyk wie der ek oerlis tusken de gemeente en Palludara oer de eigendomsferhâlding. Dat resultearre der úteinlik yn dat Súdwest-Fryslân yn augustus eigener waard fan de gymseal. De gemeente besleat fuortendaliks dat de gymseal net mear geskikt wie foar gebrûk.

Learlingen gymnastykje sûnt dit skoaljier yn de gymseal in kilometer fierderop. Bot tsjin it sin fan de âlden, dy't wiisden op de tiid dy't dat yn beslach nimt en ôfgiet fan de lestiid. Mei elkoar soe dat op jierbasis gean om twa folsleine wiken. Boppedat moatte de bern fia in drok krúspunt derhinne. De gemeente hat dat krúspunt wol oanpast, mar it wurk is noch net hielendal dien. Neffens de âlden is de situaasje noch net folslein feilich.

Behâld gymseal

De âldergroep skeakele, njonken it wurkjen oan in plan foar it rendabel meitsjen fan de gymseal, ek de gemeentlike polityk yn. Mei sukses. De ried naam ferline jier yn grutte mearderheid in moasje oan dy't it kolleezje de opdracht joech om nei de mooglikheden te sjen foar it behâld fan de gymseal.

Nei moannen fan oerlis mei de âlden en fierder ûndersyk kantele it sloopplan fan it kolleezje fan B en W ferline wike de oare kant út. Boargemaster en wethâlders wolle no yn oparbeidzjen mei de âlden besjen hoe't de gymseal takomstbestindich makke wurde kin. En se stelle de ried foar om 175.000 euro út te lûken foar efterstallich ûnderhâld fan de seal. Dat beslút moat naam wurde troch de nije gemeenteried dy't yn maart keazen wurdt.