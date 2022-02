Natuergebiet De Alde Feanen yn gefaar troch stikstofútstjit

As de útstjit net gau werombrocht wurdt hat dat grutte konsekwinsjes foar fjirtjin beskerme natuergebieten. It giet dan njonken De Alde Feanen om bygelyks De Hoge Veluwe. De hege útstjit soarget derfoar dat de orizjinele planten ferdwine. "Het volledige ecosysteem stort dan in", seit Hilde-Anna de Vries fan Greenpeace. "Er moet snel actie ondernomen worden."

Toplaach derôf

De Alde Feanen is yn eigendom fan It Fryske Gea. Dy herkent de konklúzjes. Haad natuerkwaliteit Chris Bakker seit dat der ek hurd oan wurke wurdt om it te behâlden. "Wat we der oan dwaan kinne is dat we geregeld 'afplaggen'. Sis mar, dat we de toplaach derôf grave. Dan bist dy grûn kwyt dy't sa fol sit mei dy stikstof en makkest romte foar de orizjinele flora en fauna."

Der is allinnich ien probleem, seit Bakker. "Dêr kinne je net iuwich mei trochgean, want dan wurdt it in wetterplasse."