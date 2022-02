Bern mei beheining kinne iis op by frame reedriden op It Hearrenfean

"Zo ondertussen weten we hoe dit moet, Sil. Je bent een echte sporter." Rob Lindeboom set in karbonnen frame op it iis en tilt dan syn soan op de iisflier. It frame liket op in rollator, mar dan mei redens yn stee fan tsjillen. De bern mei in beheining hawwe allegear houtsjes oan. Troch it frame bliuwe sy yn 'e midden stilsitten en falle se minder fluch om.

Gau wurch

Sil hat in spiersykte en kin net meikomme mei 'gewoane sporters', seit hy. "Ik ben snel moe." Syn heit helpt om him goed yn it frame te krijen. "Ik word daar weleens verdrietig van. Ik heb eerst tennis gedaan, maar dat was ook niet leuk, want ik moest de hele tijd stoppen. Nu kan ik schaatsen en dat is leuk!"