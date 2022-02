Sipke Hulshoff kin haadtrainer wurde yn de earedivyzje: "It is hiel konkreet"

De namme fan Sipke Hulshoff wurdt neamd by Go Ahead Eagles. Dêrneist sykje ek Heracles Almelo en Sparta noch in trainer foar kommend seizoen. Ien fan dat trijetal wol him oanstelle as trainer. "Dêr sit er ek tusken. It is hiel konkreet, mar ik wol der net folle oer loslitte."

Hearrenfean siket ek noch in nije coach foar nei dit seizoen, mar dat is neffens de Twizeler net oan 'e oarder. "By dizze kin ik sizze dat sc Hearrenfean op dit momint net spilet."