Olympysk kampioen Erin Jackson pakt goud mei tank oan Fryske donuts

Jackson learde it reedriden yn Thialf op It Hearrenfean. Yn dy tiid fytste se wol gauris del by bakkerij De Bakkers van Verloop yn Oranjewâld, dêr't Schiere wurket.

"Se moast altyd in protte hawwe", wit hy noch. "Sy wie in aardige klant, se koe ek al in bytsje Nederlânsk. We wisten altyd al wat se ha moast", seit er, doelend op de donuts.