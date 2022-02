Ministearje fan de Takomst jout berneskuon oan Den Haag as Falentynskado

Wini Weidenaar is saneamd minister fan de takomst. "Wat wy wolle is omtinken freegje foar it lange-termyntinken. Alles wat wy hjoed dogge, dat dat gefolgen hat foar de generaasjes dy't nei ús komme." Dy bewustwurding wol se op ferskate nivo's berikke. "Op oerheidsnivo, op eigen nivo, by bedriuwen."

Weidenaar leit út wat it Ministearje fan de Takomst is. "Boargers mei soargen, sa kinst it neame. It is in lanlike beweging, wy ha minsken út Leiden wei, Eindhoven, Amsterdam, Fryslân, Grins."

179 skuondoazen

"It Ministearje fan de Takomst is noch wat abstrakt, hjirmei wolle wy it taastberder meitsje", leit Weidenaar út. Dêrom stjoere se op Falentyndei skuondoazen nei Den Haag. "It binne 179 skuondoazen, foar 150 Keamerleden en 29 ministers en steatssekretarissen."