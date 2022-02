RIVM meldt 3.071 nije coronabesmettingen yn Fryslân, seis sikehûsopnames

It trochsneed tal besmettingen oer de ôfrûne sân dagen yn Fryslân leit no op 5.810. Snein lei it op 5.678 besmettingen, in wike lyn op 1.729.

Dat it tal besmettingen dizze wike safolle heger leit as in wike lyn, komt mei troch in ynhelslach by it RIVM ferline wike tiisdei. Doe waarden goed 18.000 besmettingen meld, mar dêr sieten ek positive tests fan de wiken dêrfoar by.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):