Famylje Nammensma komt werom út Oekraïne: "It kin dizze wike beide kanten út falle"

Neffens Nammensma leit it net foar de hân dat Ruslân út is op in folsleine ynvaazje fan Oekraïne, as it al binnenfalt. "Dat soe in Tredde Wrâldoarloch útlokje. In ynfal yn de gebieten yn it easten, dy't al yn hannen binne fan de separatisten, is folle wierskynliker. In ynfal nei Kiev hat wrâldympakt."

Under de Oekraïners libbet it ferdigenjen fan it lân sterk. In konfrontaasje soe dêrom in soad libbens kostje, seit Nammensma. "Hjir komt gjin winner út. Dit smyt allinne mar ferliezers op."