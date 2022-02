Twa ynternasjonale hurdfytseveneminten yn Fryslân begjin maart

De trijedaagse is in ynternasjonale wedstriid foar froulju. Topteams lykas Trek-Segafredo, Jumbo-Visma en LIV Racing sille dêroan meidwaan. De wedstriid bestiet út in tiidrit yn Surhústerfean, in etappe fan Eastermar oant Bakkefean en in etappe yn Drachten.

Elfsteden Race

De Elfsteden Race is foar opliedingsteams en UCI Continental-teams. De race wurdt de earste selsstannige wedstriid foar manlju op de ynternasjonale kalinder yn Fryslân sûnt 2012. By dizze wedstriid sille de fytsers de alvestêdetocht fytse, mei start en finish yn Ljouwert.

De wedstriden wurde streekrjocht útstjoerd op Omrop Fryslân.