Stichting Wolvenhek wol lâneigeners yn wolvegebiet in stek oanbiede

Yn it súdeasten fan Fryslân rint in wolvepear om. Neffens de stichting falle se sawat alle dagen oare bisten oan. Tusken 1 jannewaris en 9 febrewaris soenen al 34 bisten dea rekke wêze troch in wolve-oanfal.

Beskerme soart

De komst fan de wolf is al in skoft in protte om te dwaan. De Stichting Wolvenhek wol in stek om greidegebieten hinne hawwe, om bisten lykas skiep, kij en hynders te beskermjen. Der binne ek minsken dy't bliid binne mei de wolf. Sa hat de Partij voor de Dieren by wize fan protest tsjin it wolvestek it bist mei spandoeken ferwolkomme.

It Hôf fan Justysje fan de EU hat al ferskate kearen útsprutsen dat beskerme soarten lykas de wolf sels bepale kinne moatte wêr't se harren fêstigje.