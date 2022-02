'Behoarlike flaters' yn natoerfergunning fleanbasis, Miljeudefinsje yn berop

Neffens abbekaat Gina Kamsma fan Miljeudefinsje is de natoerfergunning basearre op hoe't de regels yn it ferline wienen. Yntusken binne dy regels oanskerpe, mar yn de fergunning is dat net meinaam.

Geheime ynformaasje

Boppedat is der in protte ynformaasje net bekendmakke. "Definsje hâldt allegear ynformaasje oer it tal flechten, motorfermogen en kerosineferbrûk geheim. Dy sit net by de oanfraach foar de natoerfergunning, mar dochs hat de minister fan Natoer in fergunning ferliend", seit Kamsma.

Miljeudefinsje presintearre har stânpunt sneon op in gearkomste yn Koarnjum. "De minsken wienen fernuvere oer ús arguminten", seit de abbekaat. "Eltsenien kin tsjin de fergunning yn berop. De doarpsbelangen tinke dêr no oer nei."

It doel fan Miljeudefinsje is net dat de fleanbasis ophâlde moat, mar "wy tinke wol dat der in fergunning komme moat dy't passet by de werklikheid", stelt Kamsma. De rjochtbank sil it berop mooglik al gau behannelje, om't de saneamde Crisis- en Herstelwet fan krêft is.