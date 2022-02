De toan fan Henk van der Veer: "Op ut plús, teminsten…"

Al fijf jaar fòlgde hij de de Groate Leider. In un netsjes jaske, trendy rútsjemotyf, en un saankleurege pantalon sat hij dêr. Je konden um su deursture naar de cattwalk fan un Italiaanse moadeontwerper. Mar dêrfoar sat hij nyt op 'e públike tribune fan ut Bestjoershús fan Súdwest-Fryslaan an de Marktstraat in Sneek. Nee, hij mocht antwoarden geve op un antal fragen.

De earste fragen waren nòch nyt su moeilek, syn naam, syn leeftyd en wat hij in ut dageleks leven deed.

Kom op, senúwen onder kontrôle houwe, nyt su anstelle. Dou bist dit aventuur angaan en nou nyt un skitebroek weze. De fraach wêrom't hij als su betiid de polityk ingaan was. Dat was miskyn wel un fraach om te beantwoarden met 'bysondere fraach'. Dat deed hij dan ok.

Mar ut maakte nyt al te feul indruk op dy ouwe grize persmúskyt. Dan mar ferfòlge met un corona-antwoard, want dêr had de Groate Leider ut ok altyd over.

Hopelek sú Covid-19 nòch wel even dure, want anders was ut bestaansrecht fan syn partij wel moai naar gichem holpen. At ut Ferset niks mear had om teugen te fechten, dan wurdde ut wel un armoëdech soadsje.

Wêrom't hij polityk aktyf wurden was en dan met name in de lokale politieke arena. Hè alwear su'n bysondere fraach, mar hij kon um nòch krekt inhouwe. Nyt wear over bysondere fragen beginne. Gewoan sêge wat al dy andere pappegaaien ok sêge: 'Om wat te doën foar de minsen in'e omgeving'. Dúdelek antwoard.

Harrekrasje dy fòlgende fraach over de onrust in de top fan syn partij, dat was un lastegen één. Tidens de treningen was dat der goëd indreund: Mekaar noait oufalle. Sêge dat je foar 100% achter mekaar staan bliëve. Ok al wist hij self wel beter. "Ik hew nòch noait wat fan onrust siën, ut gaat altyd heel fredelievend toe bij oans. Echt!"

Wêrom feranderde dy grize kòp foar um nou in één groat fraachteken? Ut was tòch un helder antwoard?

Jeuminikkus, nou kwam de fraach al wêr't hij nachten fan wakker legen had. Wat hij der fan fond dat syn Groate Leider nòch al wat diskutabele menings geven had over de Joaden en de Holocaust.

Eigenlek fond hij dat nyt su netsjes fan de Groate Leider, ut rúkte un bitsje naar brúne drap fan dry kwart eeuw leden.

Weest wat, dat had hij goëd onthouden. Bij lastege fragen simpelwech sêge 'dêr wil ik nyt op ingaan'. Hier was ut moment. Fanachter út syn stròt sei hij netsjes 'dêr gaan'k nyt op in'. Tòt twee kear toe, omdat dy grieskop ok twee kear deselde fraach stelde.

Gelukkech dêr was de laatste fraach al. Nou nòch eenkear ferbaal knalle, alles út de kast trekke om un ferpletterende indruk achter te laten.

'Wêr't ik mij foar insette sal foar de gemeente Súdwest-Fryslaan', herhaalde hij de fraach. Direkte demokrazy, dat fine wij héél belangryk. En minder handhave op de coronamaatregels ('at dy der over un paar maanden nòch binne', sei ut stemke in syn bovenkamer). En oh ja, wij wille nyt fan ut gas ou!"

Su dy laatste klapte der nòch even goëd in. In Súdwest woane tòch gyn Groaningers! Syn earste interview sat der op. Nòch even en dan sat hij op ut plús.

Teminsten..."