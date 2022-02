De lanlike Wike fan de Eutanasy is sneon iepene op it Hofplein yn Ljouwert. Dy lokaasje wie gjin tafal: yn 1971 holp húsdokter Truus Postma har terminaal sike mem om har út har lijen te ferlossen. Eutanasy wie doetiids noch net legaal. De saak makke in soad los en late lang om let ta de Euthanasiewet.