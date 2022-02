Rianne de Vries makket woansdei olympysk debút by 1.500 meter shorttrack

De 31-jierrige De Vries is der foar de tredde kear by op de Olympyske Spelen, mar se kaam noch gjin minút yn aksje. Yn 2014, 2018 en dit jier gie se mei as reserve foar de ploege-efterfolging.

Op de 1.500 meter wie noch ien startplak iepen foar in Nederlanner. Bûnscoach Otter hat dus besletten om dat plak oan De Vries te jaan. Ek Suzaane Schulting komt woansdei op dizze ôfstân yn aksje.