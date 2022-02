'Nederlân net klear foar nije pandemy' | Feilichheidsberied byinoar

Der binne 'grutte útdagingen foar de ynfeksjesyktebestriding', docht neffens it AD bliken út in koartlyn publisearre rapport fan it Capaciteitsorgaan dat de oerheid en soarchsektor advisearret oer it tal soarchprofessionals dat nedich is. De coronapandemy hat "al folle langer spyljende knyppunten by de ynfeksjesyktebestriding útfergrutte. It tekoart oan dokters wurdt no dochs akuter ûnderfûn."

Dêrom moatte sa gau as mooglik tsientallen ekstra ynfeksjedokters oplaat wurde, warskôget de advysried. Neffens de GGD'en is it tekoart sa knipend dat it hjoeddeistige oantal ynfeksjedokters minimaal ferdûbele wurde moat. Ek binne gau mear dataspesjalisten nedich. It ûntbrekt de GGD'en oan jild om personiel by te skoallen.

Dat is neffens GGD GHOR-foarsitter André Rouvoet nedich, sadat by in folgjende útbraak elkenien -ynklusyf de bernedokters en jeugdferpleechkundigen by de konsultaasjeburo's- gau helpe kin mei testen en faksinearjen. "De boodschap kan niet zijn: bedankt, fantastisch gedaan, bij de volgende pandemie mogen jullie weer gaan improviseren. We moeten nu vasthouden wat we hebben opgebouwd", seit er tsjin de krante.