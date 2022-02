Coronanijs 14 febrewaris: OMT jout grien ljocht foar ferrommingen en koartere isolaasje

Nederlân giet wer wat fierder fan it slot. De ferromming fan de coronaregels dy't it kabinet fan doel wie troch te fieren, kinne rekkenje op grien ljocht fan it Outbreak Management Team, sa meldt it OMT.

Kroegen meie oant 01.00 oere iepen bliuwe, en ien dy't besmet is mei it firus hoecht net sân, mar fiif dagen thús te bliuwen "mits deze persoon minimaal 24 uren klachtenvrij is". Neffens it OMT binne dizze ferrommingen ferantwurde.

It kabinet makke foar it wykein al bekend hokker ferrommingen it trochfiere woe. Betingst hjirfoar wie wol in posityf advys fan it OMT. Moarn wurdt it advys nochris bepraat. Soarchminister Ernst Kuipers makket tiisdeitejûn de offisjele ferrommingen bekend. Dy geane nei ferwachting 18 febrewaris yn. Nei alle gedachten geane de measte noch besteande regels derôf mei yngong fan 25 febrewaris.