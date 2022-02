Tobiasen wanhopet net, mar sjocht wol nei ûnderen

As ferdigener seach Bakker ek hoe't syn kollega's it dreech ha mei skoaren. "Je krijgt zo'n gevoel van 'dan doe ik het wel'. Je wilt zelf naar voren en de bal erin schieten. Want je weet ook hoe lekker het is om een keer op voorsprong te komen en van daaruit te voetballen. Dat ligt ons ook wel goed."

It bepalende momint yn de wedstriid tsjin NEC wie flak foar it skoft, doe't Elayis Tavsan by in counter de helte fan it fjild oerstuts en skoarde. Bakker hat in idee hoe't it oars moatten hie. "Vanuit een counter kwamen we in ondertalsituatie. Ibrahim (Dresevic, red.) of ik had eerder in duel moeten gaan. En dan eventueel een overtreding maken in plaats van het zo ver te laten komen."