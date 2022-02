Pieter Vlasman en Sjoukje Koopmans wiene as bern gek mei swan Ducky. De swan kuiere gewoan efter har oan en liet him oanhelje. Ducky is yntusken útgroeid ta in folwoeksen swan. Der komt in telefoantsje dat Ducky yn Kûkherne wêze soe. Sjoukje en Pieter geane nei him op syk.