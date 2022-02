Op foarhân kânsleas Aris ferliest ek thús fan Donar

De misje wie op foarhân al sa goed as kânsleas, nei de hurde ferliespartij fan trije dagen lyn. Doe waard it yn Grins 91-58 foar Donar. Foar de besikers betsjutte it dat se guon spilers rêst jaan koenen.

Foar Aris wie it benammen saak om it goede gefoel wer in bytsje te krijen. Dat like aardich te slagjen, want by it skoft stie it lyk: 33-33. Nei in folle minder tredde kwart, wêryn't Donar leafst 30 punten skoarde, wie de efterstân wer behoarlik.

Yn it lêste kwart kaam de ploech fan Vincent van Sliedregt noch wol op likense hichte (68-68), mar yn de slotfaze luts Donar de wedstriid dochs nei him ta.

Ald-Donarspiler Tim Hoeve waard topskoarer oan de kant fan Aris. Hy kaam ta 21 punten, 5 rebounds en 4 assists. Quin Cooper makke 15 punten, Shaquille Doorson hie 14 punten en 16 rebounds.