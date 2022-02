Femke Kok baalt enoarm: "Allinnich mar missers"

Oant en mei de Spelen fan 2014 gong it goud noch nei de rider dy't oer twa 500 meters it rapst wie. Sûnt de Spelen yn Pyeongchang fan 2018 moatte de sprinters it yn ien kear sjen litte. Funest foar Kok. "Ik tocht: shit, we ha mar ien kâns. Ik hie hiel graach sjen litten wat ik op in twadde 500 meter koe, mar dy ha we net."

Kok is noch mar 21 jier en as se dit nivo fêsthâldt, krijt se yn de takomst wol mear kânsen. Mar dêr wol se no net oan tinke: it moast no fuort goed. "Ik hie gjin lest fan senuwen, ik hie der just superfolle nocht yn. Ik kaam hjir om in goede rit te riden, dat is mislearre."