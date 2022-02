Doelpuntleas Hearrenfean ferliest opnij: NEC te sterk

Kânsen yn de twadde helte

Hearrenfean kaam skerp út de klaaikeamers en besocht NEC fêst te setten. Ta kânsen kaam dat earst noch net. Pas nei tweintich minuten waarden de Friezen wer ris gefaarlik. Nei in knappe aksje skeat Van Hooijdonk foardel.

It wie in knappe faze fan Hearrenfean wêryn't mear kânsen kamen. Ynfaller Stevanovic kopte de bal yn de hannen fan Branderhorst en in kopbal fan Sarr fan tichtby gong oer.

As NEC der útkaam, wienen de besikers fuort gefaarlik. Ynfaller Vet koe krekt net by in foarset fan Tavsan om de 0-2 te meitsjen. Yn de slotfaze lei de bal der dochs yn: in frije traap fan âld-Hearrenfeanspiler Lasse Schöne fleach der yn ien kear yn, like it. Mar nei yngripen fan de VAR waard de goal dochs ôfkard: bûtenspul.

Seis punten boppe neikompetysjestreek

Nettsjinsteande sawat tsien minuten oan blessueretiid kaam Hearrenfean net mear yn de buert fan de lykmakker. De Friezen bliuwe stean op 25 punten en steane alfde. It ferskil mei de gefaarlike plakken is noch seis punten.