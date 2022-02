Femke Kok sechsde op 500 meter, Michelle de Jong trettjinde

Doe't Kok (21) oan de start stie, wie de rapste tiid fan Miho Takagi. De Japanske alleskinner hie in tiid delset fan 37,12. Kok har start wie goed, mar koe it rappe rûntsje fan Takagi net ferbetterje. Se finishte úteinlik yn 37,39 en like te balen doe't se oer de streek kaam.

Op foarhân wie Kok ien fan de outsiders foar de medaljes. Se begûn muoisum oan dit seizoen, mar like letter de foarm fûn te hawwen. Se ferbruts sels it Nederlânsk rekôr: Kok wie de earste Nederlânske frou dy't in tiid ûnder de 37 ried.

Yn Peking koe se har lykwols net mei de alderbêsten mjitte. Foar it brûns kaam se 0,18 tekoart.

Flak foar Kok hie Michelle de Jong al riden. Mei har sus Antoinette tusken it publyk kaam de 22-jierrige Rottumse ta in tiid fan 37,97. Dat wie úteinlik goed foar it trettjinde plak.