RIVM meldt 3.317 nije coronabesmettingen

It trochsneed tal besmettingen oer de ôfrûne sân dagen yn Fryslân leit no op 5.678. Sneon lei it op 5.390 besmettingen, in wike lyn op 1.613.

Fan tiisdei ôf wurde positive testútslaggen streekrjocht oan it RIVM trochjûn. Dat jildt ek foar útslaggen fan oare testoanbieders lykas Testen voor Toegang, de sikehuzen en de húsdokters. Tenei wurdt de datum fan de positive testútslach brûkt en net mear de datum fan de melding oan de GGD.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):