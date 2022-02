Efterfolgingsploech mei Sven Kramer yn fjirde tiid nei heale finale

It Nederlânske team moast by de earste fjouwer einigje yn in fjild fan acht lannen. Dat slagge: de 3.38,90 wie goed foar de fjirde tiid.

Noarwegen en Feriene Steaten flugger

Nederlân kaam yn de twadde rit yn de baan. Lange tiid lei Nederlân efter it team fan Kanada, mei de sterke Ted-Jan Bloemen. Op it lêst sette Patrick Roest oan en sa wie de Nederlânske tiid dochs flugger as de Kanadeeske.

Yn de tredde rit dûkten Noarwegen en de Feriene Steaten beide ûnder de tiid fan Nederlân (3:37.47 en 3:37.51). Yn de lêste rit wie ek it Russyske team flugger (3:38.67). Nederlân einiget dus as fjirde.

It betsjut dat Nederlân tiisdei yn de heale finale útkomme sil tsjin Noarwegen.